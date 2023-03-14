Внезапный порыв «Торнадо» накрыл позиции украинских боевиков

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры боевого применения РСЗО «Торнадо-Г» бойцами Западного военного округа. Целью стали позиции украинских боевиков.

В МО РФ уточнили, что расчеты «Торнадо-Г» поддерживают наступательные действия российских танкистов и мотострелков. Массированные удары наносятся по позициям, объектам военной инфраструктуры и боевой технике врага.

«Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные укрепления, командные пункты, узлы связи и различные склады», - говорится в сообщении.

«Торнадо-Г» располагает автоматизированной системой наведения и прицеливания, топопривязки и навигации. Это позволяет быстрее наносить удары по противнику. При этом точность помогают проверить средства артиллерийской разведки и квадрокоптеры.

В российском оборонном ведомстве заметили, что противник боится «Торнадо-Г» и ведет за этими современными системами особую охоту. Поэтому расчеты боевых машин РСЗО, произведя пуск, сворачиваются в походное положение менее чем за минуту, после чего на максимальной скорости покидают опасный район.

Ранее сообщалось, что орудия «Гиацинт» уничтожили военные объекты и живую силу украинских боевиков в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.