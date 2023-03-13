В стране и мире ФСБ задержала склонявшего военнослужащих к госизмене мужчину в Новгородской области Елизавета Потейчук Возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости Читайте нас на: Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержали мужчину, действовавшего в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на территории Новгородской области. По данным ведомства, задержанный склонял военнослужащих к государственной измене. «Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, (который. - Прим.ред.) принимал меры по склонению призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации лиц к совершению государственной измены путем предоставления противнику информации о местах дислокации российских войсковых частей и соединений, похищения и передачи боевой техники, добровольной сдачи в плен», - приводит ТАСС сообщение ФСБ. В ведомстве добавили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Задержанному назначили арест сроком на два месяца. Сейчас, по данным агентства, проводится комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств злодеяния. Ранее ФСБ РФ накрыла 23 подпольные мастерские по модернизации оружия. Сотрудникам ведомства удалось пресечь преступную деятельность 59 жителей 34 субъектов страны. Экспертное мнение и аналитика