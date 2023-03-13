В Мадриде поручили узнать об участии испанцев в конфликте на Украине
В Испании поручили узнать, сколько испанцев принимает участие в конфликте на Украине. С таким запросом обратился к правительству сенатор Мигель Санчес Лопес.
Он попросил сообщить количество живших на территории Украины в феврале прошлого года испанцев, а также указать, принимают ли граждане Испании активное участие в боевых действиях.
«Наш интерес сосредоточен именно на том, чтобы узнать положение более чем 300 испанцев, которые, по данным Национального института статистики, проживали на Украине в конце 2021 финансового года, и сколько еще наших соотечественников напрямую вовлечены в этот конфликт», - цитирует его RT.
Также сенатор попросил ответить, сколько его соотечественников вернулось на родину и погиб ли кто-то из испанцев в результате конфликта. Помимо этого, он поинтересовался, есть ли в числе жертв служащие ВС Испании и органов государственной безопасности.
Ранее в городе Бильбао на севере Испании состоялась демонстрация в поддержку России. Более двух тысяч человек вышли на улицы города с флагами РФ, ДНР и ЛНР. Среди лозунгов были призывы остановить военную поддержку Киева и изменить стратегию НАТО.