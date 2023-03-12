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Более 2 тысяч жителей Бильбао вышли на улицы города с флагами РФ, ДНР и ЛНР

Максим Крюков
00:58 12.03.2023
На марше в Бильбао звучали лозунги против стратегии НАТО, военной помощи киевскому режиму и увеличения военных бюджетов европейских стран.
© Видео: skadefron, Twitter © Фото: skadefron, Twitter
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На демонстрацию в поддержку России, которая прошла в испанском Бильбао, вышли более двух тысяч человек. Об этом заявил представитель баскской платформы «Нет НАТО».

«Россия стремится к миру с 2014 года. Но Запад не оставляет России другого выхода. По этой причине мы выражаем нашу солидарность с Москвой», - передает его слова РИА Новости.

Участники марша выступили против стратегии, которую избрал Североатлантический блок, военной помощи киевскому режиму и увеличения военных бюджетов стран Европы. Митингующие потребовали перераспределить эти ресурсы на социальную сферу и поддержку населения в связи с растущей инфляцией.

«С одной стороны, мы подчеркиваем свое сочувствие людям, находящимся на Донбассе. С другой стороны, мы обращаем особое внимание на то, что экономическая ситуация в Европе становится все хуже и хуже. Каждый человек, который ходит в супермаркет, может почувствовать это бремя», - сказал один из организаторов мероприятия.

Он также отметил, что ответственность за это лежит именно на НАТО, который «играет с Евросоюзом как с марионеткой», подчеркнув, что Европейский союз должен поменять свою политику кардинальным образом.

В конце мероприятия участники шествия повесили на здание мэрии флаги Российской Федерации, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ранее стало известно, что сотни протестующих, собравшихся на митинге на Вацлавской площади в Праге, выступили с призывом снять украинский флаг со здания Национального музея. По данным издания Idnes, в результате ожесточенных столкновений между демонстрантами и полицией были задержаны 18 человек, при этом двое полицейских получили ранения.

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