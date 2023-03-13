ФСБ показала момент задержания склонявшего военнослужащих к госизмене в Новгородской области
Россиянин действовал в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщили в ведомстве.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала кадры задержания мужчины, который действовал в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины и склонял военнослужащих к госизмене в Новгородской области.
По данным ФСБ, задержанный склонял военнослужащих к совершению государственной измены путем передачи сведений противнику о местах дислокации российских, войсковых частей и соединений, похищения и передачи боевой техники, а также добровольной сдачи в плен. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, мужчина заключен под стражу на два месяца.