В стране и мире ФСБ показала момент задержания склонявшего военнослужащих к госизмене в Новгородской области Елизавета Потейчук Россиянин действовал в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщили в ведомстве. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала кадры задержания мужчины, который действовал в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины и склонял военнослужащих к госизмене в Новгородской области. По данным ФСБ, задержанный склонял военнослужащих к совершению государственной измены путем передачи сведений противнику о местах дислокации российских, войсковых частей и соединений, похищения и передачи боевой техники, а также добровольной сдачи в плен. По данному факту возбуждено уголовное дело.



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