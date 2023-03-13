Индия заявила, что будет придерживаться потолка цен на нефть из России

В соответствии с введенными ограничениями, Россия не может продавать нефть по цене, превышающей 60 долларов за баррель.

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Индия не планирует нарушать введенные санкции, ограничивающие цены на российскую нефть. Bloomberg пишет, что Нью-Дели не будет закупать нефть по цене, превышающей 60 долларов за баррель.

«Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе потолок цены на нефть в 60 долларов», - сообщает агентство.

В Индии призвали банки и трейдеры следовать этим правилам.

Ранее сообщалось, что страны G7 могут пересмотреть уровень предельных цен на нефть из России в марте. Об этом рассказали в Министерстве финансов США.