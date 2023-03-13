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Лента «Все, везде и сразу» завоевала «Оскар» в категории «Лучший фильм года»

Елизавета Потейчук
07:44 13.03.2023
Мишель Йео, сыгравшая в фильме, была признана лучшей актрисой на премии.
Лента «Все, везде и сразу» завоевала «Оскар» в категории «Лучший фильм года»
© Фото: Всё везде и сразу (2021), кадр из фильма
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Фильм «Все, везде и сразу» завоевал статуэтку кинопремии «Оскар» в категории «Лучший фильм года». Кроме того, за роль в работе режиссерского дуэта Дэниел Шайнерт - Дэн Кван на церемонии вручения премии Мишель Йео была признана лучшей актрисой.

Трансляцию мероприятия вел телеканал ABC. За звание «Лучшего фильма года» боролись девять лент, в частности «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Фабельманы» Стивена Спилберга и «Банши Инишерина» Мартина Макдоны.

Напомним, американец Брендан Фрейзер получил «Оскар» как лучший актер. Фрейзер был удостоен награды за роль в фильме «Кит». 95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств прошла в Лос-Анджелесе 13 марта.

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