В стране и мире Брендан Фрейзер получил «Оскар» как лучший актер Елизавета Потейчук Лучшим фильмом была признана лента «Все, везде и сразу». © Фото: Billy Bennight, AdMedia, Global Look Press Читайте нас на: Американский актер Брендан Фрейзер был награжден кинопремией «Оскар» в категории «Лучший актер». Так, Фрейзер получил соответствующую статуэтку за роль в фильме «Кит». Трансляцию церемонии вручения премии вел телеканал ABC. Вместе с тем лучшей актрисой была признана Мишель Йео за роль в киноленте «Все, везде и сразу». Этот же фильм стал лауреатом «Оскара» в категории «Лучший фильм». Также лучшим анимационным фильмом объявлен «Пиноккио Гильермо дель Торо». Напомним, 95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств прошла в Лос-Анджелесе 12 марта. Экспертное мнение и аналитика