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Брендан Фрейзер получил «Оскар» как лучший актер

Елизавета Потейчук
06:46 13.03.2023
Лучшим фильмом была признана лента «Все, везде и сразу».
Брендан Фрейзер получил «Оскар» как лучший актер
© Фото: Billy Bennight, AdMedia, Global Look Press
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Американский актер Брендан Фрейзер был награжден кинопремией «Оскар» в категории «Лучший актер». Так, Фрейзер получил соответствующую статуэтку за роль в фильме «Кит».

Трансляцию церемонии вручения премии вел телеканал ABC. Вместе с тем лучшей актрисой была признана Мишель Йео за роль в киноленте «Все, везде и сразу». Этот же фильм стал лауреатом «Оскара» в категории «Лучший фильм». Также лучшим анимационным фильмом объявлен «Пиноккио Гильермо дель Торо».

Напомним, 95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств прошла в Лос-Анджелесе 12 марта.

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