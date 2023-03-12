Профессор Колотов: КНР заинтересована в оборонном сотрудничестве с РФ

При этом новый китайский министр обороны Ли Шанфу ориентирован на защиту национальных интересов.

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Китай заинтересован в развитии взаимоотношений с Россией, в том числе в военно-технической и оборонной отрасли. При этом новый министр обороны КНР Ли Шанфу очень предан своей стране и ориентирован на защиту национальных интересов. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил профессор СПбГУ Владимир Колотов.

«Чем больше отношений между Россией и Китаем, тем больше у нас шансов добиться успехов в противостоянии с Соединенными Штатами и их сателлитами в Евразии. Это совершенно очевидная вещь. Ее понимают в Москве и Пекине», - отметил эксперт.

Напомним, ранее Всекитайское собрание народных представителей утвердило на должность министра обороны 65-летнего генерала Ли Шанфу. В отношении него в 2018 году США ввели санкции из-за его сотрудничества с РФ в оборонной сфере.

По мнению экспертов, данное решение китайских властей может сделать довольно неловкими контакты Вашингтона и Пекина в военной сфере.