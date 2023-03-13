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РСЗО «Град» в ходе наступления нанесли удар по технике и живой силе украинских боевиков

08:10 13.03.2023
Командир одной из боевых машин с позывным «Росич» передал привет Омску, откуда он сам, а также Сибири и Уралу.
© Видео: МО РФ © Фото: МО РФ
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Минобороны России показало видео, как реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» ЦВО поддерживают наступление мотострелковых соединений. Они нанесли удары по укрепленным районам, технике и живой силе украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции.

Для работы боевых машин оборудованы специальные огневые рубежи. Благодаря отличной подготовке и слаженности экипажей, «Граду» требуется мене 10 минут, чтобы нанести удары и поменять расположение.

«Пришла команда. Выдвинулись на огневую позицию. Привели машину к бою. Отработали и успешно покинули огневую позицию. По прицелу можно понять, что мы все дальше и дальше стреляем. Хотел бы передать привет своему родному городу Омску и новой Родине, городу Екатеринбургу. Урал, Сибирь - всем привет!», - рассказал позывной «Росич», командир боевой машины.

Операторы беспилотной авиации и передовые отряды артиллерийской разведки передают координаты целей командиру батареи, что обеспечивает высокую точность огня. Таким образом, удар наносится по врагу быстрее, чем он успвает среагировать.

Ранее российские десантники взяли штурмом опорные пункты украинских националистов. Подразделения разведки и беспилотные летательные аппараты вскрыли хорошо укрепленные позиции боевиков в ходе продвижения войск РФ.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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