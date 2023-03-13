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Во Франции назвали объединяющий фактор для всего мира против Запада

Марина Крижановская
04:20 13.03.2023
По мнению представителя одной из французских партий, безответственность политических лидеров и крупных СМИ Запада в 21 веке сплотит весь мир против него самого.
Во Франции назвали объединяющий фактор для всего мира против Запада
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Во Франции предположили, что может стать объединяющим фактором для всего мира. Ответ - высокомерие и безответственность политиков и СМИ Запада.

С таким мнением выступил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино. Он попытался посмотреть на сегодняшний мир глазами будущих потомков и жителей Земли.

«Если человечество все еще будет существовать через два века, то историки 2223 года будут ошеломлены безответственностью политических лидеров и крупных западных СМИ нашего времени. Своим высокомерием и слепотой они объединят весь мир против Запада», - приводит его слова РИА Новости.

Комментируя назначение на пост министра обороны Китая находящегося под санкциями США генерала Ли Шанфу, Асселино отметил, что таким образом официальный Пекин жестко ответил на санкции американцев.

Немногим ранее в КНР высший законодательный орган Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) утвердило на должность главы минобороны 65-летнего генерала Ли Шанфу.

Пять лет назад Минфин США ввел ограничительные меры против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и персонально против Ли Шанфу, который на тот момент возглавлял ЦВС, из-за военного сотрудничества с Москвой. По мнению экспертов, данное решение китайских властей может сделать довольно неловкими контакты властей США и Китая в военной сфере.

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