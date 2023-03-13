«Протон-М» успешно стартовал с разгонным блоком и космическим аппаратом с Байконура

Для «Протона-М» этот пуск стал 115-ым в истории.

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Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур в казахстанских степях. Пуск состоялся в 02:13 по московскому времени. Сообщается, что «Протон-М» взлетел с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «Луч-5Х». Информацию о пуске опубликовал Роскосмос.

«Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту. Это четвертый пуск российских ракет-носителей в 2023 году», - опубликовала сообщение госкорпорация в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, в Роскосмосе рассказали, что в истории «Протона-М» данный полет стал 115-ым, для разгонного блока «Бриз-М» - 107-ым.

Ранее в американском космическом агентстве NASA рассказали о встречах представителей США и России. Отмечено, что во время них они обсуждают безопасность космических аппаратов и меры по ее поддержанию.