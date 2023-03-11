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МО РФ показало видео уничтожения ЗРК Stormer HVM британского производства

10:44 11.03.2023
Вражескую боевую машину обнаружили на Донецком направлении российские расчеты беспилотников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Уничтожение в зоне спецоперации вражеского ЗРК Stormer HVM британского производства барражирующим боеприпасом попало на видео. Соответствующие кадры показало Министерство обороны России.

Как сообщается, украинский зенитно-ракетный комплекс смогли обнаружить на Донецком направлении российские расчеты беспилотников, после чего ее уничтожили барражирующим боеприпасом.

Попадание контролировали также расчеты беспилотных летательных аппаратов, добавили в российском военном ведомстве.

По данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения СВО по защите народных республик Донбасса российским ВС удалось уничтожить 411 зенитных ракетных комплексов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай

Баранов.

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