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Вильфанд рассказал, когда в Москве установится плюсовая температура

Дарина Криц
02:34 13.03.2023
Вместе с тем, начиная со среды, ночная температура воздуха будет держаться на отметке от 0 до +2 градусов.
Вильфанд рассказал, когда в Москве установится плюсовая температура
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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В Москве ожидается потепление. Жители и гости столицы ощутят его, начиная со вторника - тогда температура повысится до +3...+5 градусов. В понедельник предстоит еще морозная погода с температурой воздуха -5...-6 градусов Цельсия. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ.

Там отметили, что самым комфортным днем недели станет среда - будет проглядывать солнце и потеплеет до +5...+7 градусов.

«Во вторник заметно повысится температура, до плюс трех-пяти градусов. Воздушные массы будут южные, с горячей кровью, так сказать. Но, к сожалению, будут порывы ветра до 15 метров в секунду и осадки, не такие интенсивные, как в воскресенье, но все-таки. А вот среда станет наиболее комфортным днем: переменная облачность, солнышко будет проглядывать, температура до пяти-семи градусов. Этот день будет действительно приятным», - рассказал ТАСС научный руководитель Роман Вильфанд.

Также он рассказал, что в четверг и пятницу сохранится теплая погода, но к воскресенью температура в столице понизится на пару градусов. Начиная со среды, по ночам также будет держаться теплая погода - от 0 до +2 градусов.

Ранее сообщалось, что из-за сильного гололеда затруднено движение на дорогах Москвы. В некоторых районах могут наблюдаться задержки в движении автобусов и электробусов из-за ДТП стороннего транспорта и сложной дорожной обстановки.

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