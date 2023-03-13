В ЕК отказались отвечать на вопрос об обсуждении утечек в СМИ по «Северным потокам»

По словам официального представителя ЕК, нельзя делать выводы, пока не появились официальные результаты расследований.

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В Еврокомиссии не ответили на вопрос, обсуждала ли глава ЕК Урсула фон дер Ляйен с американским президентом Джо Байденом утечки в средствах массовой информации по диверсиям на газопроводах «Северный поток».

Глава Еврокомиссии совершила визит в Соединенные Штаты на прошлой неделе, где провела переговоры с президентом США. Однако, как передает РИА Новости, в ходе визита тема диверсий на трубах газопровода «Северный поток» официально не затрагивалась.

«У нас нет ничего нового сообщить вам относительно этой темы и ее обсуждения главой Еврокомиссии... Проводятся расследования», - рассказала официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

Согласно ее словам, невозможно сделать выводы, пока нет официальных результатов расследований.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что ситуацию с диверсией на «Северных потоках» хотят запутать вбросом мнимой утечки данных. Как отметил российский политик, для того, чтобы скрыть настоящих заказчиков этого теракта, западные «провластные СМИ» выставляют в качестве виновных некую группу украинских террористов.