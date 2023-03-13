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В США растут панические настроения на фоне закрытия двух банков

Константин Коковешников
Игнат Далакян
21:18 13.03.2023
Инфляция, хотя и пошла на убыль, остается предельно высокой для США.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Aloisio Mauricio Keystone Press Agency Globallookpress
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До 30-ти выросло количество американских банков, с акциями которых сегодня пришлось останавливать торги. Их ценные бумаги падали в цене так быстро, что регулятору пришлось вмешаться. Так рынок отреагировал на закрытие двух банков США - инвесторы испугались повторения сценариев 2008-го года. Нервозным выдалось начало недели на азиатских и европейских фондовых площадках - в Европе основные индексы упали до январского уровня. Со спецобращением в связи ситуацией выступил президент Джо Байден.

Картина, до сих пор не виданная в Кремниевой долине. Авторы стартапов - так называют прорывные достижения, призванные изменить мир к лучшему - выстраиваются к банкоматам, чтобы спасти хоть что-то из своих сбережений. Банкротство банка Silicon Valley стало вторым за всю историю США и повлекло за собой настоящую панику на фондовом рынке.

Аналогичная картина наблюдалась вокруг еще одного банка - в Нью-Йорке, у него также отозвали лицензию. Акции третьего упали вдвое после того, как руководство банка заявило, что на его счета поступила необходимая наличность.

Миллиардер Билл Экман заявил, что у властей есть двое суток, чтобы предотвратить крах экономики. В заявлении, которое срочно утром, перед вылетом в Калифорнию, делает Джо Байден, он возлагает ответственность на предыдущую администрацию. Но говорит, что карман американских налогоплательщиков не опустеет из-за этого, и успокаивает всех остальных вкладчиков.

«Из-за действий, которые уже предприняли наши регулирующие органы, каждый американец должен быть уверен, что его депозиты будут там, если и когда они им понадобятся. Мы должны получить полный отчет о том, что произошло, и почему виновные могут быть привлечены к ответственности. В моей администрации никто, никто не стоит выше закона», - заявил американский президент.

Отвечать на вопросы журналистов американский президент отказался.

Частично в банкротстве 16-го по величине банка США и крупнейшего в Кремниевой долине, винят его топ-менеджеров, а в убытках самих инвесторов, которые - как заявил Байден - действовали на свой страх и риск. Но не стоит списывать со счетов и ситуацию в экономике страны.

Инфляция, хотя и пошла на убыль, остается предельно высокой для США. Чтобы обуздать ее, после того как в экономику во время пандемии ковида, были колоссальные вливания, Федрезерв увеличивал ставку. Тем самым обесценивая стоимость гособлигаций, в которых и держало все вклады руководство банка.

«Джо Байден запомнится как Герберт Гувер современности. У нас будет Великая депрессия - намного крупнее и мощнее, чем та, которая началась в 1929 году», - прокомментировал ситуацию Дональд Трамп.

Но возможно, что и это лишь вершина айсберга. Пишут, что серьезные убытки несут даже такие финансовые гиганты, как Bank of America или Wells Fargo. И придется снова запускать печатный станок.

Среди тех, кто получил путевку в жизнь благодаря банку Silicon Valley называют ушедший из России сервис краткосрочной аренды квартир AirBNB и компанию, специализирующейся на производстве заменителей мяса Beyond Meat. Кроме этого поговаривают, что деньги там хранила известная телеведущая Опра Уинфри и принц Гарри со своей супругой Меган Маркл. При этом рассчитывать на страховое возмещение до 90% вкладчиков не смогут - их суммы для этого были слишком велики.

А еще банкротство банков - удар по зеленой энергетике, которую так продвигают на Западе. Большинство связанных с этим проектов родилось именно в Кремниевой долине. Но главное в принципе угроза повторения кризиса 2008 года.

В Великобритании, где работала дочерняя компании американского банка - потенциально с выплатой зарплат своим сотрудникам могут столкнуться 40% всех местных стартапов. Чтобы этого избежать, на актив уже нашли покупателя - за символический один фунт.

«Для России эта ситуация с крахом двух банков ничего страшного не несет. Когда разразится полномасштабный кризис на Западе, он РФ затронет несмотря на всю диверсификацию», - объяснил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков.

Еще одной из причин экономисты называют кризис доверия к американской финансовой системе. Его усугубили санкции и заморозка российских активов на Западе. Пока же все надеются, что высокотехнологичной IT проблемы не перекинутся и в другие сферы жизни.

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