Дептранс Москвы порекомендовал использовать во вторник городской транспорт

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Департамент транспорта Москвы рекомендует в утренний час пик во вторник использовать городской общественный транспорт из-за непогоды.

«Просим по возможности завтра в утренний час пик воспользоваться городским транспортом для поездок по городу», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Как передает столичный дептранс, с 3:30 до 21:00 во вторник в городе ожидается снег, дождь и сильный ветер. Также возможно образование гололедицы, сообщает ведомство.

Ранее главный научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в столице установится плюсовая температура. По словам синоптика, начиная со вторника уже можно ощутить температуру выше нуля.