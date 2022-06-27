В России предложили лишать свободы за выезд из страны с допуском к гостайне

Кроме того, такие действия могут наказываться штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или другого дохода фигуранта за период от одного года до двух лет.

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Россиян, которые обладали доступом к государственной тайне и право на выезд которых заведомо было ограничено, могут наказывать до трех лет заключения, а в случае отягчающими обстоятельствами - до семи лет, следует из поправки в проект о госизмене, которая, в частности, была рекомендована к принятию комитетом Государственной думы по законодательству и госстроительству.

«Выезд из Российской Федерации гражданина..., допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд...заведомо для него ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне...либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», - говорится в тексте поправки.

Кроме того, такие действия могут наказываться штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или другого дохода фигуранта за период 1-2 года.

Ранее в РФ предложили расценивать как госизмену переход на сторону противника. В нижнюю палату был внесен законопроект, согласно которому «действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий», могут приравнять к государственной измене.