112: Костомаров не может дышать без аппарата ИВЛ

Врачи не спешат проводить очередную операцию из-за риска, что сердце спортсмена может не выдержать, сообщает канал «112».

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Российский фигурист Роман Костомаров не может самостоятельно дышать и продолжает находиться на аппарате ИВЛ.

Как сообщает Telegram-канал «112», ослаблению организма олимпийского чемпиона способствовал прогрессирующий сепсис. На данный момент врачи не могут провести новую операцию из-за риска, что сердце спортсмена может не выдержать очередного хирургического вмешательства.

Также сообщается, что медики делают все возможное для того, чтобы вывести российского фигуриста из критического состояния. Самостоятельно двигаться спортсмен на данный момент не может.

Ранее появилась информация, что состояние рук Романа Костомарова вызывает у врачей обеспокоенность. По данным издания «Спорт-Экспресс», на руке у фигуриста видны следы развития сепсиса.