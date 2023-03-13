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112: Костомаров не может дышать без аппарата ИВЛ

Игнат Далакян
14:46 13.03.2023
Врачи не спешат проводить очередную операцию из-за риска, что сердце спортсмена может не выдержать, сообщает канал «112».
112: Костомаров не может дышать без аппарата ИВЛ
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Российский фигурист Роман Костомаров не может самостоятельно дышать и продолжает находиться на аппарате ИВЛ.

Как сообщает Telegram-канал «112», ослаблению организма олимпийского чемпиона способствовал прогрессирующий сепсис. На данный момент врачи не могут провести новую операцию из-за риска, что сердце спортсмена может не выдержать очередного хирургического вмешательства.

Также сообщается, что медики делают все возможное для того, чтобы вывести российского фигуриста из критического состояния. Самостоятельно двигаться спортсмен на данный момент не может.

Ранее появилась информация, что состояние рук Романа Костомарова вызывает у врачей обеспокоенность. По данным издания «Спорт-Экспресс», на руке у фигуриста видны следы развития сепсиса.

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