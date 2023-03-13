В стране и мире В Кремле назвали нелепым курьезом идею Зеленского переименовать Россию Алексей Курильченко Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия останется Россией - великой страной. © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: Идею президента Украины Владимира Зеленского переименовать Россию в Московию в Кремле считают нелепым курьезом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это относится к таким нелепым курьезам, подобные сообщения и подобные решения. Много было шуток на этот счет, не думаю, что нужно новые шутки отпускать. Здесь можно только с улыбкой к этому относиться», - заявил Песков журналистам. Представитель Кремля отметил, что Россия, «как бы ее ни называли», останется Россией - великой страной. Напомним, Зеленский поручил премьер-министру страны проработать вопрос о переименовании России в Московию. Петиция была опубликована на сайте украинского лидера - она набрала необходимые 25 тысяч подписей. Экспертное мнение и аналитика