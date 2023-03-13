Спецназ ЗВО отработал сценарий реального боя в тыловом районе спецоперации

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Спецназ Западного военного округа отработал сценарий реального боя в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры с тренировки на полигоне в тыловом районе публикует Минобороны.

Военнослужащие проходят боевую подготовку и боевое слаживание. Огневая и тактическая подготовка проводится в интенсивном режиме как днем, так и ночью. Бойцы готовятся к будущим сражениям, поэтому осваивают различные виды вооружений и отрабатывают действия в составе групп, оттачивая навыки до автоматизма. На кадрах военнослужащие ведут стрельбу в различных положениях - стоя, лежа, на бегу в условиях снегопада.

С военнослужащими занимаются инструкторы, участвовавшие в боях в зоне СВО, они охотно делятся своим боевым опытом. Бойцы отрабатывают элементы стремительной атаки и захват опорного пункта, боестолкновение в лесополосе, перегруппировку с занятием выгодной позиции.

Слаживание идет на уровне двоек, троек, отделений. Применяются автоматы, пулеметы, снайперские винтовки. На определенных этапах подключаются гранатометчики и военные инженеры.

Ранее Минобороны показало, как начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов вручил награды отличившемуся экипажу ТОС-1А «Солнцепек».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.