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Эксперт Девяткин заявил, что идея заявлять на «Госуслугах» о краже со счетов дисциплинирует банки

Елизавета Потейчук
12:11 18.02.2023
Специалист уточнил, что такая процедура позволит быстрее заявлять о мошенничестве и устанавливать личности преступников.
© Видео: Телеканал "Звезда" © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в беседе со «Звездой» прокомментировал «Звезде» идею Центробанка РФ заявлять россиянам о краже с банковских счетов посредством сервиса «Госуслуги». По мнению специалиста, такое решение было бы абсолютно положительным, так как граждане смогут оперативно подавать заявления о совершенных в их адрес актах мошенничества.

«Сейчас основная проблема связана с тем, что когда у человека украли деньги со счета разными способами, либо взломали его онлайн-банк, либо позвонили, и он самостоятельно перевел средства. В среднем эти деньги можно вернуть в течение часа. То есть эти средства в течение часа находятся на чужом счете, на мошеннической карте, и естественно, человеку понадобится время, чтобы дойти до банкомата и обналичить средства», - объяснил Девяткин.

В настоящее время россияне, узнав о мошенничестве, обращаются в правоохранительные органы. Однако до возбуждения уголовного дела, отмечает Девяткин, проходит в среднем 2-3 суток, и за это время есть риск вовсе не найти преступника или вернуть деньги.

«Если же у нас для граждан появляется опция зайти в интернет в свой аккаунт в "Госуслугах", и в два-три клика и заявить о совершенных в отношении данного человека мошеннических действиях, у банка будет обязанность заблокировать эту операцию», - добавил специалист.

Замдиректора Института указал, что операция станет удобной для граждан и дисциплинирует банки, которые на данный момент «не заинтересованы в поиске мошенников».

Напомним, ЦБ РФ находится на начальной стадии обсуждения идеи дать возможность россиянам через «Госуслуги» подавать заявления о хищении средств мошенниками со счетов в банках. Ведомство отметило, что планирует работать по этому вопросу с МВД и Минцифры.

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