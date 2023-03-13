В Кремле не прокомментировали возможный визит Си Цзиньпина в Москву

По неподтвержденным данным, председатель КНР может посетить Россию на следующей неделе.

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Возможный визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле оставили без комментариев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что информация о подобных мероприятиях обычно публикуется синхронно обеими сторонами.

«Как правило, объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется синхронно, по взаимной договоренности сторон. Когда такая готовность будет, мы вам сообщим», - заявил Песков журналистам.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Си Цзиньпин якобы планирует совершить визит в Москву. По данным издания Reuters, это может произойти на следующей неделе. Официальный Пекин никак не прокомментировал данную информацию.

Также Си Цзиньпин в ходе церемонии закрытия первой сессии ВСНП 14-го созыва заявил, что Китай будет неуклонно продолжать процесс воссоединения с Тайванем. При этом Пекин будет продолжать противостоять вмешательству внешних сил в тайваньский вопрос.