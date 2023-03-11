Армия МО РФ заявило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе По данным военного ведомства, инцидент произошел Мардакертском районе. © Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, Global Look Press Читайте нас на: Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Инцидент произошел Мардакертском районе. Об этом в субботу сообщили в министерстве обороны РФ. Отмечается, что никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка силами российского миротворческого контингента. «Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении», - добавили в МО РФ. Напомним, в минувший понедельник, 6 марта, Минобороны России сообщило об обстреле азербайджанскими военными сотрудников правоохранительных органов Нагорного Карабаха. В ходе боестолкновения погибли пять человек. Из них двое - азербайджанские военнослужащие. Еще по одному человеку с каждой стороны было ранено. Прекратить боестолкновение удалось российским миротворцам. Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика