МО РФ заявило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Инцидент произошел Мардакертском районе. Об этом в субботу сообщили в министерстве обороны РФ.
Отмечается, что никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка силами российского миротворческого контингента.
«Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении», - добавили в МО РФ.
Напомним, в минувший понедельник, 6 марта, Минобороны России сообщило об обстреле азербайджанскими военными сотрудников правоохранительных органов Нагорного Карабаха.
В ходе боестолкновения погибли пять человек. Из них двое - азербайджанские военнослужащие. Еще по одному человеку с каждой стороны было ранено. Прекратить боестолкновение удалось российским миротворцам.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.