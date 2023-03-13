Начальник войск РХБЗ Кириллов вручил награды экипажу «Солнцепека»
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов вручил медали «За усердие при выполнении задач радиационной, химической и биологической защиты» экипажу тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, «Солнцепек». Кадры церемонии, которая проходила в 27-м научном центре, публикует Минобороны России.
Как уточняет российское оборонное ведомство, военнослужащие проявили мужество, самоотверженность и отвагу в зоне специальной военной операции. Затем в одном из подразделений войск РХБЗ экипажу передали новую ТОС-1А «Солнцепек». После окончания отпуска военнослужащие снова отправятся в зону спецоперации.
Кириллов вручил заслуженные награды и другим нашим бойцам, проявившим высокие профессиональные и личные качества в зоне спецоперации.
ТОС-1А может вести огонь одиночными и парными выстрелами. Тяжелые огнеметные системы уничтожают противника не осколками, а высочайшими температурами и давлением. При взрыве образуется зона повышенного давления, которая сжигает кислород.
Ранее Минобороны показало видео, как РСЗО «Град» ЦВО поддерживают наступление мотострелков.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.