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SCMP: страны глобального Юга готовы выступить против миропорядка Запада

Анастасия Бобылева
11:17 13.03.2023
Эндрю Шэн считает, что бывшие колонии больше не готовы молчать, когда бывшие хозяева навязывают свое мироустройство.
SCMP: страны глобального Юга готовы выступить против миропорядка Запада
© Фото: IMAGO, Volker Hohlfeld, Globallookpress
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Страны глобального Юга готовы выразить недовольство политикой Запада, навязывающего свой миропорядок другим. Таким мнением поделился сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн в статье для South China Morning Post.

«Роман с Западом закончился, комедия превращается в фарс», - комментирует ситуацию он.

По мнению Эндрю Шэна, страны глобального Юга могут стать следующей целью нападок Запада после России. Уже сейчас на каждом крупном западном мероприятии, подчеркивает автор, сначала выступает украинский президента Владимир Зеленский, затем члены НАТО призывают остальных присоединиться к ним или столкнуться с «последствиями».

Шэн уверен, что бывшие рабы, колонии или полуколонии не собираются молчать, когда те, кто когда-то был хозяевами, навязывают свое мироустройство.

Ранее на встрече глав МИД G20 в Индии представители стран Запада снова обвинили Россию в эскалации украинского конфликта. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров извинился за поведение коллег.

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