Движение на Киевском шоссе восстановлено после ДТП с двумя грузовиками

На 92-м километре Киевского шоссе возник затор в результате столкновения двух грузовиков.

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На трассе М-3 «Украина» в Калужской области восстановлено движение после столкновение грузовика и автовоза. Об этом проинформировал и.о. директора Калужского филиала ГК «Автодор» Игорь Шильников.

«В настоящее время освобожден проезд в обоих направлениях», - сказал Шильников в беседе с РИА Новости.

Напомним, на 92-м километре Киевского шоссе в результате ДТП возник затор. По данным регионального МЧС, в результате аварии пострадал один человек. От удара автовоз выбросило на отбойник, после чего он откатился на встречную полосу, полностью «закупорив» движение по трассе в обе стороны.