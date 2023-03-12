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Военные показали, как управлять пулеметом «Корд» изнутри «Мсты»

Владимир Расходчиков
13:40 12.03.2023
На самоходную гаубицу «Мста» устанавливают пулемет «Корд», огонь из которого можно вести при помощи специального механизма.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Для дистанционного управления пулеметом «Корд» из кабины самоходной артиллерийской установки «Мста» создан специальный механизм. Командиру орудия остается лишь прицелиться при помощи рычагов и нажать на кнопку, которая заменяет спусковой крючок. Таким образом экипаж может вести огонь из крупнокалиберного пулемета не покидая саму машину. Как работает данный механизм показали в эфире «Военной приемки».

Пулемет «Корд» калибром 12,7 миллиметра способен пробивать даже кирпичные здания и строения и результативно работать по легкой бронированной технике. По сравнению с другими подобными пулеметами «Корд» имеет относительно небольшой вес - 32 килограмма. Благодаря этому даже простой боец может вести из него огонь, поставив оружие на сошки.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Калибр 12,7 пулемет “Корд”» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы увидите невероятные возможности крупнокалиберного пулемета «Корд», который обладает не только поражающей разрушительной мощью, но и потрясающей точностью.

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