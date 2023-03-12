Боец UFC Петр Ян проиграл единогласным решением судей впервые в карьере

Россиянин провел в UFC 12 боев, из них выиграл восемь и проиграл четыре.

© Фото: Louis Grasse, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Россиянин Петр Ян уступил грузину Мерабу Двалишвили в главном поединке турнира UFC Vegas 71. Два бойца в легчайшем весе встретились в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 50-45.

Для грузинского бойца это стало 16-й победой в карьере при четырех поражениях. Петр Ян провел в UFC 12 боев, выиграл восемь боев и проиграл четыре.

Ранее киргизская спортсменка Валентина Шевченко утратила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Она уступила в поединке против мексиканки Алексы Грассо.