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Эксперт Масалович предупредил, что играть на заряжающемся смартфоне опасно

Анна Касаткина
08:22 12.03.2023
Специалист также посоветовал заряжать гаджет без чехла, чтобы он не перегрелся.
Эксперт Масалович предупредил, что играть на заряжающемся смартфоне опасно
© Фото: Mohssen Assanimoghaddam, dpa, GlobalLookPress
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Смартфон лучше не использовать, пока он находится на зарядке, и тогда он прослужит долгие годы. Об этом в разговоре с RT рассказал эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович.

Он объяснил, что новые смартфоны оснащены максимальным зарядом батареи и могут сильно нагреваться.

«Категорически нельзя (во время зарядки. - Прим.ред.) использовать некоторые приложения, например, игры», - отметил эксперт.

При этом разовый звонок сделать не воспрещается, уточнил Масалович.
Во избежание перегрева он также посоветовал заряжать гаджет без чехла, использовать оригинальную батарея и зарядное устройство.

Ранее эксперт в сфере телекоммуникационных технологий Денис Кусков рассказал, что быстрый разряд аккумулятора в смартфоне может указывать на слежку за устройством.

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