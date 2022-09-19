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Эксперт перечислил способы распознать слежку за смартфоном

Анна Касаткина
09:12 19.09.2022
Прослушивание любого устройства без постановления суда является незаконным, отметил специалист.
Эксперт перечислил способы распознать слежку за смартфоном
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Быстрый расход заряда, произвольное включение микрофона ли камеры смартфона могут указывать на слежку. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал эксперт в сфере телекоммуникационных технологий Денис Кусков.

Как отметил Кусков, прослушивание любого устройства без постановления суда является незаконным и влечет за собой определенную ответственность. На слежку могут указывать быстрое расходование заряда аккумулятора, произвольное включение микрофона иди видеокамеры, самостоятельный запуск программ в фоновом режиме, пояснил эксперт.

«Такие вещи могут проявляться по одиночке или в совокупности, главное, что вы фиксируете некую "самостоятельную" работу вашего смартфона в тот момент, когда вы им не пользуетесь», - сказал он.

В случае подозрения на слежку Кусков посоветовал удалить со смартфона программы, которые не устанавливались самостоятельно, в некоторых случаях лучшим решением станет сброс настроек и переустановка программного обеспечения. Если самостоятельно это выполнить не удается, лучше обратиться в сервисный центр, заключил эксперт.

Ранее эксперт в сфере IT рассказал о рисках установки VPN на смартфон.

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