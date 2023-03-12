Бывший глава ЕП Шульц: вступлению Украины в ЕС мешает политика Польши и Венгрии

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Быстрое вступление Украины в Евросоюз тяжело осуществить, этому, в частности, препятствует внешняя политика таких стран как Польша и Венгрия. Об этом в интервью Spiegel заявил экс-глава Европарламента Мартин Шульц.

«Я скептически отношусь к ускоренному присоединению (Украины к ЕС. — Прим.ред.)», - сказал он.

По его словам, быстрое вступление Украины из-за конфликта «звучит хорошо», однако по политическим соображениям осуществить это трудно. Шульц напомнил, что многие страны ждали присоединения к Евросоюзу долгие годы, но так и не добились своей цели.

Бывший глава Европарламента отметил, что однозначно выступает за расширение союза в случае отмены правила единогласия, однако это не предоставляется возможным из-за позицией Венгрии и Польши.

Ранее в Госдуме РФ назвали призыв украинского президента Владимира Зеленского начать переговоры о вступлении Украины в ЕС агонией. При нынешнем руководстве вступление страны в Евросоюз и НАТО невозможно, считает он.