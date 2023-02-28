В Госдуме назвали «агонией» и «пропастью» слова Зеленского о вступлении Украины в ЕС

Парламентарии отметили, что «при нынешнем руководстве» Украина не сможет вступить ни в ЕС, ни в НАТО.

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Призыв Зеленского начать переговоры о вступлении Украины в ЕС является агонией, так как страна находится на краю пропасти. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT.

«Самое главное для Зеленского - сделать заявление, показать гражданам, что они на пороге перемен, но это не порог, это пропасть. Это можно назвать агонией», - отметил Виктор Водолацкий.

Кроме того, парламентарии считают невозможным вступление Украины в ЕС и НАТО «при нынешнем руководстве».

Напомним, ранее Зеленский опубликовал в соцсети Twitter пост c призывом начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. В прошлом году Киев подал заявку на вступление в ЕС и стал его кандидатом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США используют украинизацию ЕС для устранения Европы.