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Военных ЗВО наградили за отвагу и мужество на передовой спецоперации

06:53 12.03.2023
Командующий общевойсковой армией военного округа поблагодарил военнослужащих за самоотверженную службу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), отличившиеся в зоне специальной военной операции, получили государственные награды на передовой. Бойцов отметили за проявленные мужество, отвагу и стойкость при защите интересов Отечества.

Командующий общевойсковой армией ЗВО вручил награды солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам мотострелковых и танковых подразделений, подразделений разведки и тыла. Они удостоились орденов Мужества, медалей «За отвагу», знаков отличия «Георгиевский Крест IV степени» и медалей Суворова.

«Противник пошел в наступление, мы выехали на танке, отстрелялись, выполнили боевую задачу. Поразили БМП противника, поразили два танка, еще одну БМП потом поразили... Выполняли боевую задачу и отстреливались, сколько было боекомплекта, отстреляли все, все ушло в цель... Страшно было всем. Нет тех людей, которым не страшно. Просто нужно с этим справиться и выполнять боевую задачу», - рассказал о своем подвиге награжденный орденом Мужества командир танковой роты с позывным Успех.

Командующий общевойсковой армией поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу, пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. Сразу после награждения военные вернулись на свои боевые позиции.

Ранее за мужество и героизм в южном секторе спецоперации наградили российских десантников.

Материал подготовили Николай Баранов и Анна Касаткина.

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