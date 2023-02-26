Российских десантников наградили за мужество и отвагу в зоне спецоперации

Торжественная церемония прошла в боевой обстановке в южном секторе зоны СВО.

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Военнослужащим подразделений Воздушно-десантных войск, проявивших мужество и героизм в ходе проведения спецоперации, вручили ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством с мечами», «За Отвагу», Суворова, Жукова и «За спасение погибавших» и знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени.

Торжественная церемония прошла в боевой обстановке в южном секторе зоны СВО. Награждение проводил командир Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майор Александр Корнев. Он поздравил бойцов и поблагодарил их за проявленные мужество и героизм.

Также Александр Корнев пожелал десантникам не останавливаться на достигнутом, еще сильнее бить врага, а также скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми с Победой.

Напомним, недавно государственные награды вручили военным инженерам, отличившимся в ходе спецоперации. Награждение состоялось вблизи от линии боевого соприкосновения.

Офицерам, сержантам и рядовому составу вручили медали Жукова, а также медали «За отвагу».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов