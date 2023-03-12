Расчеты РСЗО «Град» подавили пункты управления и уничтожили технику националистов

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Артиллерийские подразделения, приданные соединениям и воинским частям Воздушно-десантных войск, в ходе проведения спецоперации поразили замаскированные оборонительные сооружения националистов. При этом расчеты РСЗО «Град» подавили пункты управления, уничтожили большое количество техники и живой силы противника.

Замаскированные позиции боевиков Зеленского удалось выявить благодаря разведке с воздуха. Координаты целей немедленно передали на командный пункт артиллерии, после чего расчеты РСЗО выдвинулись в район выполнения боевых задач и нанесли удар по выявленным позициям противника. После залпа подразделения оперативно сменили позиции, чтоб не попасть под ответный огонь. Перезарядку бойцы-артиллеристы производят в запасных районах, после чего готовы к новым сокрушительным ударам по вновь выявленным целям.

Ранее командир РСЗО «Град» с позывным «Росич» рассказал, сколько требуется времени для того, чтобы навестись на цель и осуществить залп. С его слов, от получения целеуказания до нанесения удара личный состав расчета тратит 10 минут. За это время бойцы выдвигаются на огневую точку, наводятся и открывают огонь.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.