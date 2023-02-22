Командир расчета РСЗО «Град» рассказал, как поражает цель через 10 минут после получения координат

Командир расчета РСЗО «Град» рассказал, как артиллеристы оказывают огневую поддержку пехоте в зоне СВО. От получения цели до нанесения удара проходит не более 10 минут.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

После совершения марша на стартовые позиции артиллеристы разворачивают и наводят реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» для ударов по целям украинских националистов. Кадры боевой работы наших военных в зоне спецоперации публикует Минобороны России.

Совершив обстрел, расчеты меняют позицию и уходят из-под возможной ответной атаки противника. От получения цели до нанесения удара личный состав расчета РСЗО «Град» тратит не более 10 минут.

«Доехать, навестись, выстрелить. Пехота просит огня, выполняем боевые задачи», - рассказал командир боевой машины с позывным «Росич».

Максимальную эффективность и точность таких залпов обеспечивает корректировка огня с БПЛА. Боевая работа ведется как днем, так и ночью.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы «кочующих» минометов в зоне СВО. Тактика ведения боя с их помощью предполагает быструю и частую смену огневых позиций, что значительно усложняет контрбатарейную борьбу для противника.

Материал подготовили Семен Лавров и Николай Баранов.