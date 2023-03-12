Полиция Нидерландов задержала около 700 экоактивистов

Несанкционированную акцию организовало движение «Восстание против вымирания», выступающее против выделения властями субсидий на добычу таких полезных ископаемых, как нефть, газ и уголь.

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В Нидерландах сотрудники правоохранительных органов задержали около 700 человек в ходе демонстрации экоактивистов, которые заблокировали одну из главных дорог в Гааге, соединяющую город с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом. Об этом сообщили в местной полиции.

«Задержаны около 700 человек», - передает ТАСС сообщение полиции.

В ходе протестов для разгона митингующих стражи порядка использовали водометы, после чего некоторым из задержанных была выдана сухая одежда. Как отметили правоохранители, трасса стала снова доступна после 20:00 по местному времени (22:00 по мск).

Организатором несанкционированного марша стало движение Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»), представители которого выступают против выделения властями субсидий на добычу таких полезных ископаемых, как нефть, газ и уголь.

Ранее стало известно, что в Израиле на протесты против судебной реформы вышли 250 тысяч человек. Президент Израиля Ицхак Херцог в обращении к населению призвал правительство Нетаньяху отказаться от юридической реформы.