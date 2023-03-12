В Московском планетарии анонсировали редкое небесное явление в марте

© Фото: ArcheoPix, www.imago-images.de, Global Look Press

В марте этого года люди смогут наблюдать достаточно редкое небесное явление - присутствие сразу нескольких планет, которые можно разглядеть невооруженным глазом. Об этом рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

«Венера будет вечерами сиять над западным горизонтом. Ее можно будет наблюдать в ясную погоду, в том числе как 24 марта Луна и Венера пройдут рядом друг с другом», - сказала она в беседе с РИА Новости.

Эксперт добавила, что в вечернее и ночное время достаточно высоко над горизонтом будет видна четвертая планета Солнечной системы - Марс, однако, по словам Рублевой, по сравнению с Венерой он не будет столь ярким. Научный директор отметила, что сразу несколько планет можно видеть не каждый месяц.

Также по вечерам на западном горизонте в течение непродолжительного времени можно будет заметить самую крупную планету Системы - Юпитер. А при помощи телескопа удастся рассмотреть Уран и Нептун - седьмую и восьмую планеты Солнечной системы соответственно.

Ранее в NASA сообщили, что астероид может врезаться в Землю 14 февраля 2046 года. Сейчас этот объект является единственным замеченным астероидом, у которого есть возможность столкнуться с Землей. Американское космическое агентство оценивает вероятность этого события как 1 к 560.