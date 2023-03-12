Москвичей предупредили об образовании гололедицы из-за ледяного дождя

В комплексе городского хозяйства Москвы призвали пешеходов соблюдать осторожность на улицах, а владельцев автомобилей - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию на трассе.

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Комплекс городского хозяйства Москвы оповестил жителей столицы об образовании на улицах гололедицы в связи с ледяным дождем. Соответствующее уведомление было опубликовано в Telegram-канале структуры, отвечающей за развитие жилищно-коммунальной сферы, благоустройство и гражданскую защиту жителей мегаполиса.

Пешеходов призвали быть осторожными на улице, а автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В столичном комплексе городского хозяйства также заявили, что в воскресенье, 12 марта, в течение всего дня москвичей ждут дождь и мокрый снег, также возможно образование гололедицы, при этом порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в воскресенье будет тепло, но москвичи его не почувствуют. Синоптик напомнил, что в ветреную погоду с обильными осадками легко простудиться и призвал одеваться теплее.