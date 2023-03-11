В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции против пенсионной реформы

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Во Франции проходит седьмая по счету акция протеста против проекта пенсионной реформы. На улицы крупнейших городов вышли тысячи людей. В Париже среди протестующих оказалась и радикально настроенная молодежь, начавшая провоцировать полицейских, забрасывая их бутылками и петардами.

Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ против участников массовых акций. При этом колонна манифестантов подошла к площади Бастилии, сообщают местные средства массовой информации.

Также забастовки устроили работники различных отраслей. Так, например, нарушено движение поездов, а также отложено множество рейсов в парижском аэропорту. Большие проблемы наблюдают в сфере вывоза мусора.

Напомним, в начале января в Париже прошла манифестация сторонников движения «желтые жилеты». Они выступили против роста инфляции, подорожания жизни, пенсионной реформы и применения правительством статьи 49.3 конституции, позволяющей принимать закон без обсуждения в парламенте.