Чтобы ребята были спокойны: как идет оказание адресной помощи родным военных
В Курганской области сотрудники социальных служб организовали реестр с просьбами участников специальной операции и их родственников, выполнить которые необходимо немедленно. Он получил название «паспорт семьи мобилизованного».
Тиражировать идею региональных чиновников на всю страну предложил российский президент Владимир Путин. Заполнять такие паспорта в Курганской области стали с первых дней призыва. Анкетирование продолжается и сегодня.
В Кургане создали даже собственную горячую линию, позвонить на которую могут военные и члены их семей. У каждой просьбы есть срок исполнения. В паспортах отдельно помечаются решаемые проблемы и уже решенные.
В базе данных указываются потребности, которые испытывает семья. Чаще всего - это бытовые вопросы.
Подробнее о том, как идет оказание адресной помощи родственникам военных - в репортаже Станислава Иващенко в программе «Главное с Ольгой Беловой».