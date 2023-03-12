Чтобы ребята были спокойны: как идет оказание адресной помощи родным военных

В Курганской области создали специальный реестр с просьбами участников спецоперации и их родственников.

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В Курганской области сотрудники социальных служб организовали реестр с просьбами участников специальной операции и их родственников, выполнить которые необходимо немедленно. Он получил название «паспорт семьи мобилизованного».

Тиражировать идею региональных чиновников на всю страну предложил российский президент Владимир Путин. Заполнять такие паспорта в Курганской области стали с первых дней призыва. Анкетирование продолжается и сегодня.

В Кургане создали даже собственную горячую линию, позвонить на которую могут военные и члены их семей. У каждой просьбы есть срок исполнения. В паспортах отдельно помечаются решаемые проблемы и уже решенные.

В базе данных указываются потребности, которые испытывает семья. Чаще всего - это бытовые вопросы.

Подробнее о том, как идет оказание адресной помощи родственникам военных - в репортаже Станислава Иващенко в программе «Главное с Ольгой Беловой».