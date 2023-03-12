Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч

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Количество жертв масштабных землетрясений в Турции достигло 48 тысяч. Об этом в воскресенье заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, число раненых превышает 115 тысяч.

«Нет страны, которая могла бы быстрее, чем Турция, отреагировать на такое бедствие, в котором число погибших достигает 48 тысяч, а число раненых превышает 115 тысяч, - передает TRT Haber слова Эрдогана.

Напомним, 6 февраля с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов, за ними последовали сотни афтершоков. Подземные толчки повлекли за собой многочисленные разрушения.

Произошедшее землетрясение стало самым разрушительным с 1939 года. Одним из эпицентров стал город Кахраманмараш.