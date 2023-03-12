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При обстреле Перевальска в ЛНР погибли три мирных жителя

Анна Назайкина
18:52 12.03.2023
Леонид Пасечник назвал произошедшее жесточайшим фактом терроризма со стороны ВФУ.
При обстреле Перевальска в ЛНР погибли три мирных жителя
© Фото: LPR_JCCC, Telegram
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Украинские националисты обстреляли Перевальск в Луганской Народной Республике, в результате погибли три мирных жителя, в том числе подросток. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

«В результате обстрела н.п. Перевальск с применением РСЗО HIMARS (противником выпущена одна ракета типа M30А1 GMLRS), погибло три мирных жителя, среди которых был 17-летний подросток», - говорится в заявлении.

Как утверждается, при обстреле боевиков также пострадали семь человек, в их числе два ребенка.

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал произошедшее жесточайшим фактом терроризма.

«Вдвойне цинично, что удар был нанесен шрапнелью, подтверждая, что целью нацистов было как можно большее количество жертв среди мирных жителей», - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, повреждения получила «Алчевская автостанция-1», две заправки, продовольственный магазин, а также пять легковушек.

Также сегодня украинские вооруженные формирования обстреляли Донецк. В результате без крова осталась пенсионерка, она также получила осколочные ранения руки.

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