«Кота нету»: пенсионерка получила ранение и лишилась дома при обстреле ВФУ Донецка

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Раненая 66-летняя пенсионерка пришла на руины собственного дома в Буденновском районе Донецка, который сегодня обстреляли украинские националисты.

Она получила осколочные ранения, но от госпитализации отказалась и теперь с тоской смотрит на то немногое, что осталось от ее хозяйства. Уцелели лишь некоторая мебель и икона Божией Матери.

«Кошмар, с какой силой было...Кота нету...В рубашке родилась. Господь спас...Я чудом...Не знаю, как уцелела. Ушибы, порезы, немного оглушило. Самое главное, что живы. А им Бог судья, все равно на том свете им придется ответить», - заявила жительница Донецка.

Корреспондент «Звезды» на месте происшествия сообщил, что боевики нанесли удар по жилым улицам, предположительно, из РСЗО.

Пожилая женщина не понимает, зачем украинские боевики уничтожили ее дом - никаких военных объектов поблизости нет. По ее словам, в этот район города снаряд прилетел впервые с 2014 года.

«Тут одни пенсионеры и общежитие, в которое людей переселили, у которых квартиры или дома побиты. Абсолютно ничего. У нас поселок маленький и тихий», - сказала она.

Ранее в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили о раненной в результате обстрела ВФУ женщине.

Накануне сообщалось, что украинские националисты сбросили с беспилотника боеприпас на поселок Старомихайловка под Донецком.