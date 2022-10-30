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Оппозиция вывела 65 тысяч человек на акцию протеста в Кишиневе

Ирина Елагина
17:29 30.10.2022
По данным оппозиционной партии «Шор», более 65 тысяч протестующих в Кишиневе требуют отставки правительства.
Оппозиция вывела 65 тысяч человек на акцию протеста в Кишиневе
© Фото: ТРК Звезда
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По данным молдавской оппозиционной партии «Шор», более 65 тысяч человек вышли сегодня на антиправительственную акцию протеста в Кишиневе. По сведениям лидеров политического объединения, демонстрантам пришлось обходить кордоны полиции, чтобы добраться до площади перед правительством, где прошел митинг оппозиции.

«В сегодняшней акции протеста принимают участие более 65 000 протестующих. Полиция перекрыла доступ протестующих на проспект Штефана чел Маре в столице и не позволяет людям добраться до площади Великого национального собрания. Полиция заблокировала проспект на пересечении с улицей Тигина и заставила людей идти по улице Букурешть, чтобы добраться до правительства», - сообщается на сайте партии «Шор».

Во время манифестации, по сведения оппозиции, были задержаны четверо организаторов акции.

Напомним, с 18 сентября в Молдавии проходит бессрочная акция оппозиции, требующей отставки президента Майи Санду и проведения досрочных выборов. На прошлой неделе полиция демонтировали палаточный городок оппозиции у президентского дворца в Кишиневе.

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