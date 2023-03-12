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СК показал первые кадры с места убийства мужчины в подольском баре

Анна Назайкина
16:39 12.03.2023
Мужчина написал явку с повинной, уточнили в Следственном комитете.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Следственный комитет показал первые кадры с места убийства 23-летнего молодого человека в подольском баре.

Как утверждается, подозреваемый уже задержан. Им оказалось житель Подольска 1995-го года рождения, сейчас с ним работает следователь.

«Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего»,  - говорится в сообщении ГСУ СК по Московской области.

Следствием было установлено, что между двумя гостями бара  разгорелся конфликт, во время которого один ранил ножом другого, а затем сбежал из заведения.

Как отметили в СК, информация о том, что к данному преступлению причастен сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артем, не соответствует действительности.

Ранее депутат ГД Александр Хинтшейн заявлял, что распространенные СМИ сведения являются фейком. Он также утверждал, что реальный подозреваемый - 30 летний подольчанин.

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