СК показал первые кадры с места убийства мужчины в подольском баре

Мужчина написал явку с повинной, уточнили в Следственном комитете.

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Следственный комитет показал первые кадры с места убийства 23-летнего молодого человека в подольском баре.

Как утверждается, подозреваемый уже задержан. Им оказалось житель Подольска 1995-го года рождения, сейчас с ним работает следователь.

«Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего», - говорится в сообщении ГСУ СК по Московской области.

Следствием было установлено, что между двумя гостями бара разгорелся конфликт, во время которого один ранил ножом другого, а затем сбежал из заведения.

Как отметили в СК, информация о том, что к данному преступлению причастен сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артем, не соответствует действительности.

Ранее депутат ГД Александр Хинтшейн заявлял, что распространенные СМИ сведения являются фейком. Он также утверждал, что реальный подозреваемый - 30 летний подольчанин.