ВС РФ уничтожили в районе Запорожья склад боеприпасов украинской группировки
Российские войска уничтожили в районе Запорожья склад боеприпасов украинской группировки. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе брифинга он уточнил, что склад находился на территории предприятия «Укрэнергочермет».
Ранее, 11 февраля, в российском военном ведомстве сообщали, что ВС РФ удалось поразить склад боеприпасов украинских националистов в районе города Херсон.
По последним данным МО РФ, с начала спецоперации по защите Донбасса российские войска уничтожили 400 вражеских самолетов, 220 вертолетов, 3385 беспилотников, 411 ЗРК, 8 275 танков и др. боевых бронемашин, 1 055 РСЗО, 4 326 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 879 единиц военной автоспецтехники.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.