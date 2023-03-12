Армия ВС РФ уничтожили в районе Запорожья склад боеприпасов украинской группировки Склад находился на территории предприятия «Укрэнергочермет», уточнили в Минобороны РФ. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российские войска уничтожили в районе Запорожья склад боеприпасов украинской группировки. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В ходе брифинга он уточнил, что склад находился на территории предприятия «Укрэнергочермет». Ранее, 11 февраля, в российском военном ведомстве сообщали, что ВС РФ удалось поразить склад боеприпасов украинских националистов в районе города Херсон. По последним данным МО РФ, с начала спецоперации по защите Донбасса российские войска уничтожили 400 вражеских самолетов, 220 вертолетов, 3385 беспилотников, 411 ЗРК, 8 275 танков и др. боевых бронемашин, 1 055 РСЗО, 4 326 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 879 единиц военной автоспецтехники. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика