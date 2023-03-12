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ВС РФ уничтожили в районе Запорожья склад боеприпасов украинской группировки

15:06 12.03.2023
Склад находился на территории предприятия «Укрэнергочермет», уточнили в Минобороны РФ.
ВС РФ уничтожили в районе Запорожья склад боеприпасов украинской группировки
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские войска уничтожили в районе Запорожья склад боеприпасов украинской группировки. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга он уточнил, что склад находился на территории предприятия «Укрэнергочермет».

Ранее, 11 февраля, в российском военном ведомстве сообщали, что ВС РФ удалось поразить склад боеприпасов украинских националистов в районе города Херсон.

По последним данным МО РФ, с начала спецоперации по защите Донбасса российские войска уничтожили 400 вражеских самолетов, 220 вертолетов, 3385 беспилотников, 411 ЗРК, 8 275 танков и др. боевых бронемашин, 1 055 РСЗО, 4 326 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 879 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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