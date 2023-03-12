Российские войска сбили два украинских Ми-8 в Запорожской и Харьковской областях

По данным Минобороны России, всего с начала спецоперации было сбито 220 вражеских вертолетов.

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Российские средства ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8 в Запорожской и Харьковской областях, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил в ходе брифинга, что воздушные суда противника были сбиты силами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Темировка и Двуречная.

В общей сложности, по данным российского военного ведомства, с начала проведения СВО российским войскам удалось уничтожить 220 вражеских вертолетов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.