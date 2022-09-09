Секунда на решение: летчик Ми-8АМТШ рассказал о дуэли с украинским «Буком»

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В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) на предельно малых высотах уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры ВСУ. При выполнении боевых вылетов летчики транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ и разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 уничтожили обнаруженные укрепленные опорные пункты и бронированную технику подразделений ВСУ.

Это редкий случай, когда в качестве ударного работает транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ. Основная задача этой машины – сопровождение ударных смешанных групп вертолетов. Таких как Ка-52 «Аллигатор». На борту группа огневого прикрытия. В случае внештатной ситуации разведчики десантируются и обеспечивают безопасность летчиков на земле, доставляют их к месту базирования. Чтобы не попасть в зону действия ПВО идут на предельно малой высоте. Если посмотреть вниз или со стороны – ощущение, что до земли пара метров. За штурвалом командир бригады армейской авиации Западного военного округа. Именно он решил использовать Ми-8АМТШ еще и для ракетных ударов по противнику.

На одном из вылетов прикрывающий вертолет неожиданно наткнулся на украинский зенитный комплекс «Бук». До цели было меньше километра, секунда на принятие решения. «Бук» был атакован и уничтожен.

«Это было неожиданно и для нас. Мы не ожидали увидеть позицию, хотя знали, где находимся, прошли в глубину на 10 километров, и они тоже не ожидали. По нам они пытались огневое воздействие делать но эффект неожиданности сыграл роль мы ушли без единой пробоины», - рассказал журналистам командир бригады армейской авиации ЗВО Игорь.

За тот боевой вылет Игорь получил Орден Мужества. Летчики бригады проработали алгоритм регулярного использования Ми-8АМТШ в качестве ударного. Машина достаточно маневренная, но для стрельбы ей необходимо подойти куда ближе к цели. Теперь сначала командир прикрывает своих подчиненных, а потом они его.

«Любой летчик видит, если командир его прикрывает, значит ему спокойней на душе. Если командир в воздухе - значит все просчитано. Ну а когда видит, что командир стреляет, я думаю, им приятно вдвойне, и они спокойно работают», - сказал Игорь.

Главное, по словам командира, безопасность экипажей, стрелков группы огневого прикрытия, которые находятся на его борту. Маршрут каждого вылета просчитывается досконально. Никакого неоправданного риска, а два десятка дополнительных ракет для решения боевой задачи лишними не бывают.